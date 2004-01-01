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Месье Амилькар, или Человек, который платит

Интеллектуальная комедия в двух действиях

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События: Спектакли.

Малая сцена

Автор – Ив Жамиак

Жанр – интеллектуальная комедия в двух действиях

Режиссёр-постановщик – Алексей Ожогин (г. Москва)

Художник-постановщик – Нина Гордиенко (г. Санкт-Петербург)

Художник по свету – Павел Куделькин

Музыкальное оформление – Анатолий Шахов

Балетмейстер – Ник Шония (г. Москва)

Что происходит на сцене? Это авантюрный роман, триллер, детектив? Как назвать этот жизненный абсурд? Месье Амилькар, которому не хватает душевного тепла и общения с близкими людьми, нанимает троих людей, чтобы они изо дня в день играли его родных. Однако, выдуманные чувства вдруг становятся искренними, герои, играя чужую жизнь, невольно делают её своей собственной.  Жизнь, нарисованная фантазией, обретает и плоть, и кровь. Только это не всегда приносит нам подлинное счастье...

В спектакле заняты актёры: заслуженные артисты РФ – Владимир Равданович, Елена Царёва; актёры – Марина Застражникова, Евгений Застражников, Александр Покатнёв, Наталья Позёмина, Ирина Рыдзелева. 

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