Выставка, созданная в Военно-медицинском музее при участии Санкт-Петербургского института истории РАН, компании «Норникель» и АНО Издательство «Политическая энциклопедия».

Выставка является частью научного проекта, посвященного 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. и событиям, происходившим в данное время на северных рубежах Советского Союза. Выставка «Медицина северных рубежей» на уникальном материале рассказывает о самоотверженном труде военных и гражданских медиков в годы Великой Отечественной войны, сделав особый акцент на событиях 1941 года.

В частности, на стендах представлены особенности лечебно-эвакуационной работы на Северном флоте, Карельском и Ленинградском фронтах.