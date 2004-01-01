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Медицина северных рубежей

Выставка, созданная в Военно-медицинском музее при участии Санкт-Петербургского института истории РАН, компании «Норникель» и АНО Издательство «Политическая энциклопедия».

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События: Выставки.

Выставка является частью научного проекта, посвященного 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. и событиям, происходившим в данное время на северных рубежах Советского Союза. Выставка «Медицина северных рубежей» на уникальном материале рассказывает о самоотверженном труде военных и гражданских медиков в годы Великой Отечественной войны, сделав особый акцент на событиях 1941 года.

В частности, на стендах представлены особенности лечебно-эвакуационной работы на Северном флоте, Карельском и Ленинградском фронтах.

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