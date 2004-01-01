Мечтать не вредно
Романтическая комедия
Романтическая комедия
Что такое счастье? Где найти любовь? Каждый ищет ответ на эти вопросы, но не всегда находит! Героиня спектакля «Мечтать не вредно» Ирина счастлива по-настоящему, ведь она влюблена! Да! В понедельник, ровно в одиннадцать утра, к ней приходит настоящая любовь, а во вторник - другая настоящая любовь, а в среду - третья! Казалось бы, о чем еще можно мечтать? Но что произойдет, если этот чудесный и комфортный график будет нарушен? Будет ли счастлива и удастся сохранить ей свою любовь!?
Веселая, пронизанная ярким юмором, тонкой иронией и глубоким драматизмом комедия «Мечтать не вредно» не оставит равнодушным даже самого притязательного зрителя, а главное - даст ответ на вечный вопрос: "Чего же хотят женщины, и что им необходимо для счастья?".
В спектакле заняты: Ирина Безрукова, Александр Головин, Тимур Огразвелидзе, Константин Шелягин
Продолжительность: 2 часа 20 минут (с антрактом)
Рекомендованный возраст от 16-ти лет и старше.
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