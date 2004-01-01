Что такое счастье? Где найти любовь? Каждый ищет ответ на эти вопросы, но не всегда находит! Героиня спектакля «Мечтать не вредно» Ирина счастлива по-настоящему, ведь она влюблена! Да! В понедельник, ровно в одиннадцать утра, к ней приходит настоящая любовь, а во вторник - другая настоящая любовь, а в среду - третья! Казалось бы, о чем еще можно мечтать? Но что произойдет, если этот чудесный и комфортный график будет нарушен? Будет ли счастлива и удастся сохранить ей свою любовь!?

Веселая, пронизанная ярким юмором, тонкой иронией и глубоким драматизмом комедия «Мечтать не вредно» не оставит равнодушным даже самого притязательного зрителя, а главное - даст ответ на вечный вопрос: "Чего же хотят женщины, и что им необходимо для счастья?".

В спектакле заняты: Ирина Безрукова, Александр Головин, Тимур Огразвелидзе, Константин Шелягин

Продолжительность: 2 часа 20 минут (с антрактом)

Рекомендованный возраст от 16-ти лет и старше.