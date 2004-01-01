Организаторами фестиваля стали клуб военно-исторической реконструкции «Мидгард» (Мурманск), клуб исторической реконструкции «Фьорд» и мастерская исторического костюма «Светлица» (Центр досуга молодежи, ЗАТО г.Североморск) и культурно-спортивный центр «Легенды Севера» (Мурманск). Партнеры – лазертаг-клуб «Бабай» и школа мужества «Путь воина».

Задумывая фестиваль, организаторы хотели, чтобы жители Мурманска в окружении друзей и семьи провели последние выходные сентября в необычной атмосфере, отвлеклись от рутины и смогли получить яркие эмоции и впечатления.

Участниками фестиваля «Меч и магия 2.0» станут клубы исторической реконструкции из Мурманска, Североморска, Мончегорска и Кандалакши, мастерская группа ролевой игры «S.T.A.L.K.E.R. First Breath».

На фестивале выступит трио «Medieval music», исполняющее средневековую музыку. Вместе с ними к зрителям выйдет мурманская студия народного европейского танца «Пустошь».

Программа фестиваля включает в себя интерактивные развлечения для взрослых и детей. Дети могут принять участие в конкурсе рисунка и выплеснуть энергию в игре «Джаггер», придуманной для фантастического фильма «Кровь героев». Ребят, которые интересуются настольными играми, шахматами, ожидает знакомство со старинной игрой «Хнефатафл», которая в стародавние времена помогала развивать тактическое и стратегическое мышление завоевателей.

Для взрослых организаторы на фестивале будет лучный тир, лазертаг, площадка фехтования. Самые бесстрашные могут принять участие в конкурсе бородачей и настоящих Шотландских играх.

Победителей всех конкурсов ожидают подарки от организаторов и партнеров фестиваля.

Кроме того, на фестивале развернется ярмарка и можно будет самостоятельно сделать сувенир – отчеканить монету или прокачать свою экосумку необычным рисунком специальной акриловой краской.

Место: проведения: г. Мурманск, улица Малая Ручьевая, д.20, культурно-спортивный центр «Легенды Севера».