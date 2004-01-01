Маяки Заполярья

Лекция посвящена экспедиции к историческим световым маякам Зимнего берега Белого моря. Об этом мурманчанам расскажет Мика Петров - фотограф и путешественник, охотник за северным сиянием, член Русского географического общества, автор ряда статей о маяках России и ближнего зарубежья.

Экспедиция прошла по маршруту: Архангельск – остров Мудьюг; далее - лыжный переход вдоль Зимнего берега Белого моря через мыс Керец, Зимнегорский маяк и Вепревский мыс; переезд на снегоходах от деревни Зимняя Золотица к закрывающемуся маяку мыса Инцы, а затем в старейшую поморскую деревню – Ручьи; возвращение в Архангельск на самолёте АН-2. Во время экспедиции были проведены социологические интервью с работниками маяков, с метеорологами и жителями Крайнего севера.

Лекция будет сопровождаться фото и видео - фрагментами зимних северных природных ландшафтов, башен исторических маяков.