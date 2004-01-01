Региональный этап Всероссийского школьного Чемпионата по интеллектуальным играм «Матрица» стартует в Мурманске!

Учредитель чемпионата – автономная некоммерческая организация «Информационный центр атомной отрасли». Турнир проводится при поддержке Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».

Чемпионат проводится среди школьников 8–11 классов общеобразовательных организаций Российской Федерации в регионах присутствия сети ИЦАЭ с целью выявления и поощрения интеллектуально одарённых школьников.

На региональном этапе участникам предстоит письменно ответить на вопросы по 12 темам, каждая из которых включает пять вопросов разного уровня сложности.

В каждом регионе жюри определит победителя, который примет участие в финале турнира. Финал состоится 13 ноября 2021 года в онлайн-режиме. Участников ждёт серия поединков на выбывание. Проведёт финал «Матрицы» Сергей Абрамов, ведущий чемпионатов мира по спортивной версии «Что? Где? Когда?», главный редактор чемпионата.

В Мурманске игра регионального этапа состоится 21 октября в ИЦАЭ Мурманска (Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»). Начало в 16:30.

Внимание, место проведения регионального этапа может быть изменено!

Заявки для участия в игре необходимо отправить на почту murmanskatom@gmail.com до 19 октября включительно. С положением о Чемпионате можно познакомиться по ссылке.

Получить дополнительную информацию можно по телефону 8-8152-60-00-78 (с понедельника по пятницу с 10:00 до 17:00).