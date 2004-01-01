C 24 ноября по 8 декабря в библиотеке работал проект «Мастерская современного искусства». Его автор - арт-куратор Николай Михайленко разместил временную Мастерскую со всем необходимым оборудованием в холле первого этажа библиотеки в небольшой палатке. Проект стал одним из победителей конкурса грантов Губернатора Мурманской области в сфере современного искусства.

Две недели 15 художников и творцов разных направлений работали над своими картинами, скульптурами, инсталляциями, создавали предметы декора и интерьера.

За творческим процессом наблюдали посетители библиотеки: кто-то молчал, кто-то задавал вопросы, кто-то пытался присоединиться к творческому процессу.

Проект продемонстрировал необходимость создания подобных творческих мастерских на различных площадках города, в т.ч. и в Центре современного искусства «21А».