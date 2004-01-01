Мастера психологического триллера

Триллер – жанр литературы и кинематографа, не имеющий четких границ. В кинематографе к триллерам могут относиться фильмы детективные, шпионские, гангстерские, приключенческие, фильмы ужасов, боевики и фильмы жанра нуар.

В литературе триллером или произведением с элементами триллера может быть и детектив, и фантастика, и шпионский роман, и художественная проза.

Разнообразна тематика триллеров: их разделяют на судебные и полицейские, детективные и шпионские, научно-фантастические и приключенческие, исторические и романтические, политические и военные, медицинские и корпоративные, религиозные и мистические… Главная задача триллера – обеспечить максимальное нервное напряжение, связанное с загадкой, которое не отпустит до конца книги или фильма. Произведения должны вызывать чувства тревожного ожидания, волнения. По словам американского автора детективов Джеймса Б. Паттерсона, «если триллер не в состоянии щекотать нервы, значит, он не справляется со своей работой».

В бестселлере Стивена Кинга «Девочка, которая любила Тома Гордона» практически нет фантастики, а мистические детали вполне можно объяснить тем, что у героини – нервное расстройство от шока, недоедания и воспаления легких. Отправившись вместе с мамой и братом в поход, девочка Триша отстала и заблудилась в лесу. Пытаясь выйти на тропу, она выбирает неверное направление и уходит все дальше в лес. В пути ей мерещится любимый бейсболист Том Гордон, разговаривая с которым, Триша коротает дорогу. А также некто гораздо менее дружелюбный – невидимое чудовище, преследующее девочку на протяжении всего пути по лесу…

Роман «Тайная история» знаменитой американской писательницы, лауреата Пулитцеровской премии Донны Тартт начинается с преступления. Дальнейшее повествование – ретроспектива причин и последствий. Это перевернутая детективная история, рассказанная одним из студентов, который спустя годы размышляет о ситуации, приведшей к убийству их друга.

«Чудовищ не бывает» Лиселотт Виллен – захватывающий триллер, загадочное путешествие по темным закоулкам памяти. После нервного срыва мама увозит Алису к морю. Но смена обстановки не идет девушке на пользу. Старый семейный дом, оставленный десять лет назад, пробуждает в ней тревожные воспоминания о дне, когда ее отец навсегда исчез.

Роман «Воображаемый друг» Стивена Чбоски – выдающаяся, страшная, но жизнеутверждающая книга, которая выходит за рамки триллера в область «большой литературы». В каком бы мрачном месте вы не оказались, ничто не может лишить вас надежды. В новом городе и школе Кристофер не одинок: он слышит голос друга. Славный человек увлекает его за собой в Лес Миссии, где в преддверии Рождества мальчику предстоит построить домик на дереве и открыть вход в воображаемый мир. Кто же он – человек или монстр?