Мир романа «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова с причудливым переплетением фантастических, необъяснимых явлений и бытовых реалий никто не воспринимает равнодушно.

И вот!! Финальные, заключительные страницы… Именно этой ночью решаются судьбы героев. Все действующие лица максимально серьёзны - они понимают, что сегодня сводятся счёты, истекают сроки наказаний.

Мир устроен справедливо и поэтому можно со спокойной уверенностью жить дальше? Свободен? Булгаков не даёт определённого ответа, и каждый из нас может самостоятельно принять решение, выбрать ответ для себя.

Слово и Музыка звучат вместе. Глубокое булгаковское слово подхватывает звучание органа, и рождается иная музыка, наполненная глубоким подтекстом гармонии, которая и помогает выявить смыслы.

Коллектив Московского театра чтеца при поддержке Мурманской государственной областной универсальной научной библиотеки представит свою программу «Мастер и Маргарита. Финал» на сцене Мурманской областной филармонии 11 июня в 17.00.



На органе – Стефанида Ермолаева, Лауреат Всероссийских и Международных конкурсов как пианист, органист и композитор, победитель Всероссийского телевизионного конкурса юных талантов «Синяя птица». Обучается в Российской Академии Музыки им. Гнесиных по классу фортепиано и органа.



Чтецы:

Василий Соловьев-Седой (младший), актер театра и кино, выпускник ВТУ им. Б.В.Щукина (мастерская Л.В.Калиновского), известный по моноспектаклям «2 часа в резервуаре» по И.А.Бродскому, «Евгений Онегин» и «Метель» А.С.Пушкина, «Прокуратор Иудеи» по М.С.Булгакову, «Парфюмер» по П.Зюскинду и мн.др.



Софья Хилькова, актриса театра и кино, известная широкому кругу зрителей по ролям в кинофильмах «Склифософский», «Глухарь», «На солнечной стороне улицы», «Всегда говори «всегда», «Служебный роман. Наше время», «Морозова», «Шифр» и др.