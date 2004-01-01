28 декабря в 17:00 в центре добровольческих инициатив «Наше дело» состоится новогодняя игровая программа для волонтеров и читателей библиотеки «Мандариновая вечеринка».



Участники встретятся со Снегурочкой и символом Нового года – Зайцем. Вечеринка, окрашенная в теплые цвета, наполненная смехом, играми, викторинами и забавными конкурсами.



Гостей ждет сюрприз на входе, танцевальный флешмоб, таинственный «Лабиринт», музыкальный подарок от волонтеров библиотеки и вкусные призы.



Входной билет на вечеринку – мандарин!

Место проведения: ул. Буркова 30, Центр волонтерства