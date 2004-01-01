160749

Мандариновая вечеринка

Веселый праздник

0
Я иду
Ваша оценка
События: Праздники.

28 декабря в 17:00 в центре добровольческих инициатив «Наше дело» состоится новогодняя игровая программа для волонтеров и читателей библиотеки «Мандариновая вечеринка».

Участники встретятся со Снегурочкой и символом Нового года – Зайцем. Вечеринка, окрашенная в теплые цвета, наполненная смехом, играми, викторинами и забавными конкурсами.

Гостей ждет сюрприз на входе, танцевальный флешмоб, таинственный «Лабиринт», музыкальный подарок от волонтеров библиотеки и вкусные призы.

Входной билет на вечеринку – мандарин!

Место проведения: ул. Буркова 30, Центр волонтерства

Город Мурманск
28 декабря
17:00

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?