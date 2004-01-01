Выставка книг русских и зарубежных писателей, а также грампластинок с записями сказок

Лето – прекрасное время для чтения и перечитывания сказок. Погрузиться в знакомые с детства волшебные миры поможет озвученная выставка «Маленькая страна». На ней представлены книги русских и зарубежных писателей, а также грампластинки с записями сказок. Приглашаем почитать и послушать произведения Александра Сергеевича Пушкина, Ганса Христиана Андерсена, сказов Павла Петровича Бажова и сказок Астрид Линдгрен.