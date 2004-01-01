Мурманский областной художественный музей представляет выставку «Маленькая картина». Живопись и графика из собрания музея и частных коллекций.

Каждая маленькая картина — это живописная история и увлекательное путешествие, способ преобразить процесс созерцания в волнующее открытие, работа над ними требует точности, аккуратности, здесь каждый миллиметр имеет значение.

Размер произведения позволяет применять название «маленькая картина», это и оконченные работы, и этюды, и наброски, множество которых пишет художник в процессе проработки большого полотна. От размера ничуть не уменьшается значимость произведения, сюжеты могут быть также детально прописаны.