Малая Кузёма

Спектакль являет собой удивительный симбиоз притчевого и смешного, технократичного и патриархального, фантастического и реального. Сюжет напоминает «Ревизора»: в далёком будущем на маленькой планетке живет колония бывших землян, где ожидают прибытия инспектора империи Земля. Он проверит Малую Кузёму на соответствие традиционным человеческим ценностям. Жители должны доказать, что они настоящие земляне, у которых есть церковь, школа, тюрьма, а, значит, должны быть и полицейский, и преступник, только где же их взять, если триста лет в Кузёме живут в гармонии и мире?

Режиссёр-постановщик - Вадим данцигер

Художник-постановщик - Борис Шлямин

Художник по свету - павел Куделькин

Постановщик вокальных номеров - Анатолий Шахов

Музыкальное оформление - Филипп Чернов

В спектакле заняты: заслуженный артист РФ Владимир Равданович; артисты - Анна Будовская, Юлия Васькова, Наталья Волкова, Глеб Глебов, Сергей Горбунов, Юлия Гусарова, Евгений Застражников, Мария Лобова, Юрий Луговых, Маргарита Османова, Александр Покатнёв, Ирина Рыдзелева, Екатерина Ченчикова.