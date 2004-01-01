Алексей Пешков, более известный как Максим Горький, родился 1868 году в Нижнем Новгороде. Среди творческого наследия писателя романы, пьесы, рассказы, очерки. Наиболее известные из них: «Старуха Изергиль», «Песня о Буревестнике», «Мещане», «На дне», «Мать», автобиографическая повесть «Детство». Многие из произведений писателя были экранизированы.

В 1929 Горький посетил Кольский Север. Не смотря на не продолжительность визита, впечатления о поездке нашли свое отражение в очерках «По Советскому союзу» и «На краю земли».

На выставке будет представлена графика из собрания музея.