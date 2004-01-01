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М.Н.О.Г.О.

Молодёжная игра

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События: Игра.

В Молодёжном пространстве "СОПКИ" стартуют МОЛОДЁЖНЫЕ ИГРЫ "М.Н.О.Г.О!" Как это расшифровать? МНОГОСТОРОННЯЯ, НОВАЯ, ОСОБЕННАЯ, ГОЛОВОКРУЖИТЕЛЬНАЯ и ОТЛИЧНАЯ игра - ВПЕРВЫЕ в нашем городе!
Хочешь весело провести время, проверить свою ловкость и точность? Тогда
срочно собирай команду из 2-х человек и становись участником необычных соревнований! Тебя ждут крутые конкурсы и сюрпризы, не упусти свой шанс провести СЕВЕРНОЕ лето ЯРКО! 
Приходи сам и приводи друзей, скучать не придётся! Мы ждём креативных ребят!

Место проведения: Молодежное пространство «Сопки»

Город Мурманск
28 июня
17:00
5 июля
17:00
Цены

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