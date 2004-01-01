В Молодёжном пространстве "СОПКИ" стартуют МОЛОДЁЖНЫЕ ИГРЫ "М.Н.О.Г.О!" Как это расшифровать? МНОГОСТОРОННЯЯ, НОВАЯ, ОСОБЕННАЯ, ГОЛОВОКРУЖИТЕЛЬНАЯ и ОТЛИЧНАЯ игра - ВПЕРВЫЕ в нашем городе!

Хочешь весело провести время, проверить свою ловкость и точность? Тогда

срочно собирай команду из 2-х человек и становись участником необычных соревнований! Тебя ждут крутые конкурсы и сюрпризы, не упусти свой шанс провести СЕВЕРНОЕ лето ЯРКО!

Приходи сам и приводи друзей, скучать не придётся! Мы ждём креативных ребят!

Место проведения: Молодежное пространство «Сопки»