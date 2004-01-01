Лыжня зовет!
Фотовыставка Александра Говорова
Фотовыставка Александра Говорова
Фотовыставка «Лыжня зовет» десятая по счету персональная выставка Александра Говорова.
На выставке будут представлены 20 черно-белых фотографий, сделанных на освещенной лыжной трассе п. Мурмаши.
Каждый год северная природа дарит нам очередную встречу с настоящей зимней сказкой. Всю красоту застывшей природы лучше всего наблюдать на освещенной лыжной трассе, где величественный заснеженный лес становится главным объектом созерцания.
Легкий морозец, таинственный свет фонарей и быстрая лыжня заряжает энергией на несколько дней вперед. В Полярную ночь это уникальная возможность поднять себе настроение и в полной мере насладиться зимним волшебством Севера.
Лыжня манит. Лыжня зовет!
Живопись и графика из собрания музея
Выставка из собрания Мультимедиа Арт Музея, Москва