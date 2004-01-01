160874

Лыжня зовет!

Фотовыставка Александра Говорова

0
Я иду
Ваша оценка
События: Выставки.

Фотовыставка «Лыжня зовет» десятая по счету персональная выставка Александра Говорова.

На выставке будут представлены 20 черно-белых фотографий, сделанных на освещенной лыжной трассе п. Мурмаши.

Каждый год северная природа дарит нам очередную встречу с настоящей зимней сказкой. Всю красоту застывшей природы лучше всего наблюдать на освещенной лыжной трассе, где величественный заснеженный лес становится главным объектом созерцания.

Легкий морозец, таинственный свет фонарей и быстрая лыжня заряжает энергией на несколько дней вперед. В Полярную ночь это уникальная возможность поднять себе настроение и в полной мере насладиться зимним волшебством Севера.

Лыжня манит. Лыжня зовет!

Смотрите также

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?