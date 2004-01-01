Ограничения: 18+

Встречайте — убойная комедия интересных положений «Любовнички»!

В этой невероятно смешной истории происходит столько неожиданных ситуаций, которые будут вызывать у зрителей продолжительный хохот, что это просто невозможно пересказать… Это надо увидеть своими глазами!

Спектакль наполнен невероятным количеством юмора и множеством гомерически смешных перевоплощений мужчин в женщин, и наоборот, чего до сих пор ещё не было на сцене! Зрители, посмотрев один раз нашу комедию, захотят снова и снова увидеть её, чтоб вновь получить невероятное удовольствие и мощную вакцину смехотерапии.

В ролях:

Максим Киселев («Однажды в России»)

Сергей «Тарзан» Глушко («Ночная смена»)

Евгений Воловенко («По законам военного времени») / Александр Лымарев («Солдаты»)

Карина Зверева («Полярный»)

Юлия Захарова («Счастливы вместе»)



Режиссёр — Вячеслав Гришечкин, заслуженный артист России