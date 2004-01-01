Любовнички
Убойная комедия интересных положений
Убойная комедия интересных положений
Встречайте — убойная комедия интересных положений «Любовнички»!
В этой невероятно смешной истории происходит столько неожиданных ситуаций, которые будут вызывать у зрителей продолжительный хохот, что это просто невозможно пересказать… Это надо увидеть своими глазами!
Спектакль наполнен невероятным количеством юмора и множеством гомерически смешных перевоплощений мужчин в женщин, и наоборот, чего до сих пор ещё не было на сцене! Зрители, посмотрев один раз нашу комедию, захотят снова и снова увидеть её, чтоб вновь получить невероятное удовольствие и мощную вакцину смехотерапии.
В ролях:
Максим Киселев («Однажды в России»)
Сергей «Тарзан» Глушко («Ночная смена»)
Евгений Воловенко («По законам военного времени») / Александр Лымарев («Солдаты»)
Карина Зверева («Полярный»)
Юлия Захарова («Счастливы вместе»)
Режиссёр — Вячеслав Гришечкин, заслуженный артист России
Спектакль по пьесе «Плененные в снегу» современного английского драматурга Питера Куилтера