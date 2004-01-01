156842

Любовь

Спектакль малой сцены

0
Я иду
Ваша оценка
События: Спектакли.

Любовь – это всегда загадка, чудо, волшебство. И обязательно – ожидание. И страх, что что-то случится не так. Или вообще не случится…

Света и Толя, герои этой истории, словно два «робинзона» на необитаемом острове, встретившиеся по воле судьбы, отчаянно пытаются «выжить». Оба «не умеют» любить, оба не распознают истинных чувств и не умеют их раскрывать, пытаясь пробиться друг к другу сквозь нагромождения собственных комплексов. Но… в финале неожиданным образом все меняется…

Этот спектакль для Флотского театра является экспериментальным, именно им Драматический театр Северного Флота впервые за много лет открывает Малую сцену.

Режиссер-постановщик – А. Шарапко

Художник-постановщик – заслуженный художник России, лауреат Государственной премии МАССР, Раиса Чебатурина

Цены

750 руб.

Купить электронный билет

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?