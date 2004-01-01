Любовь – это всегда загадка, чудо, волшебство. И обязательно – ожидание. И страх, что что-то случится не так. Или вообще не случится…

Света и Толя, герои этой истории, словно два «робинзона» на необитаемом острове, встретившиеся по воле судьбы, отчаянно пытаются «выжить». Оба «не умеют» любить, оба не распознают истинных чувств и не умеют их раскрывать, пытаясь пробиться друг к другу сквозь нагромождения собственных комплексов. Но… в финале неожиданным образом все меняется…

Этот спектакль для Флотского театра является экспериментальным, именно им Драматический театр Северного Флота впервые за много лет открывает Малую сцену.

Режиссер-постановщик – А. Шарапко

Художник-постановщик – заслуженный художник России, лауреат Государственной премии МАССР, Раиса Чебатурина