На выставке будут представлены авторские и коллективные работы, выполненные как в традиционных техниках и мотивах лоскутного шитья, так и в современных: колодец, квадрат в квадрате, мельница, витраж, конвергенция, баргелло, аппликация.

Выставка «Лоскуточки, лоскутики…» даст возможность жителям и гостям Мурманска познакомиться с творчеством мастеров и любителей лоскутного шитья одного из старейших клубов Мурманского областного художественного музея.