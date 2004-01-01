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Лоскуточки, лоскутики

Выставка авторских и коллективных работ

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События: Выставки.

На выставке будут представлены авторские и коллективные работы, выполненные как в традиционных техниках и мотивах лоскутного шитья, так и в современных: колодец, квадрат в квадрате, мельница, витраж, конвергенция, баргелло, аппликация.       

Выставка «Лоскуточки, лоскутики…» даст возможность жителям и гостям Мурманска познакомиться с творчеством мастеров и любителей лоскутного шитья одного из старейших клубов Мурманского областного художественного музея. 

Дом ремесел
c 25 января по 25 февраля

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