Лоскуточки, лоскутики
Выставка авторских и коллективных работ
Выставка авторских и коллективных работ
На выставке будут представлены авторские и коллективные работы, выполненные как в традиционных техниках и мотивах лоскутного шитья, так и в современных: колодец, квадрат в квадрате, мельница, витраж, конвергенция, баргелло, аппликация.
Выставка «Лоскуточки, лоскутики…» даст возможность жителям и гостям Мурманска познакомиться с творчеством мастеров и любителей лоскутного шитья одного из старейших клубов Мурманского областного художественного музея.
Постоянная тактильная выставка из собрания музея
Произведения искусства в сочетании с мультимедийной визуализацией