Лоскутные истории

Работы Татьяны Шмидт отличает яркая индивидуальность, разнообразие тематики и высокое мастерство исполнения. С 1997 года она принимает участие в различных областных, российских, международных конкурсах и фестивалях, неоднократно становилась призером, лауреатом. В составе различных выставок её работы побывали в разных городах России и за рубежом: Франция, Англия, Чехия, Нидерланды, Германия, Китай, Япония, Белоруссия.

Отличительной чертой творчества Татьяны Николаевны является использование новых техник лоскутного шитья, декоративных приемов, батика, вышивки, самостоятельно окрашенных тканей. Каждая работа автора выполнена с большим вкусом и мастерством, интересной творческой задумкой. Мастер состоит в клубе лоскутного шитья «Татьянин день».