Авторы работ - мончегорский фотохудожник Артём Коржуков и режиссёр картины Мария Олейник. На выставке представлены фотографии, сделанные во время зимней экспедиции кинопроекта "Лошадка в сугробе". Съемки проходили на Терском берегу Белого моря в селе Кузомень, где расположена одна из самых северных в мире песчаных пустынь и где живут дикие кузоменские лошади.