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Лошадка в сугробе

Фотовыставка кинопроекта

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События: Выставки.

Авторы работ - мончегорский фотохудожник Артём Коржуков и режиссёр картины Мария Олейник. На выставке представлены фотографии, сделанные во время зимней экспедиции кинопроекта "Лошадка в сугробе". Съемки проходили на Терском берегу Белого моря в селе Кузомень, где расположена одна из самых северных в мире песчаных пустынь и где живут дикие кузоменские лошади.

Городской выставочный зал
c 31 августа по 26 сентября
Цены

Выставка будет работать с 31.08 по 26.09.2024 г.
Место проведения выставки: ул. Октябрьская, д. 22
Вход свободный. 0+.

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