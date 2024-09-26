Лошадка в сугробе
Фотовыставка кинопроекта
Фотовыставка кинопроекта
Авторы работ - мончегорский фотохудожник Артём Коржуков и режиссёр картины Мария Олейник. На выставке представлены фотографии, сделанные во время зимней экспедиции кинопроекта "Лошадка в сугробе". Съемки проходили на Терском берегу Белого моря в селе Кузомень, где расположена одна из самых северных в мире песчаных пустынь и где живут дикие кузоменские лошади.
Выставка будет работать с 31.08 по 26.09.2024 г.
Место проведения выставки: ул. Октябрьская, д. 22
Вход свободный. 0+.
Фотографии из собрания музея
Выставка фотографа Александра Степаненко