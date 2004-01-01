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ЛитРПГ: сталью и магией

Выставка из цикла «Путешествие по жанрам»

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События: Выставки.

ЛитРПГ – это относительно новый поджанр фантастической литературы, основанный на субкультуре популярных ролевых компьютерных игр. Он описывает как реальные события, так и мир компьютерных игр, вымышленных или реально существующих.

Михаил Атаманов  - один из наиболее известных и успешных авторов ЛитРПГ.  «Альянс неудачников. Котенок и его человек» - первая книга нового цикла. С героями романа происходит необычная трансформация  -  при переносе сознание главного героя частично переходит к его домашнему питомцу. Захватывающие приключения котенка и его неразумного человека в первобытном, полном опасностей мире.

«Оружейник» Павла Швецова. Сколько жизней у человека в запасе? И как ими распорядиться, если попал в другой мир, где люди уничтожены или превращены в рабов ужасных существ - гномов, троллей, чародеев? Что спасет человека, неожиданно для себя получившего чудодейственную силу?

Эти и другие книги жанра ЛитРПГ ждут читателей на выставке.  

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