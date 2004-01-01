Литораль – это участок берега, который затопляется морской водой во время прилива и осушается во время отлива. Хрупкая жизнь природы, протекающая в вечной борьбе волн и скал на неустойчивой грани между земной и водной стихией, волнующая воображение романтика Баренцева моря, поэтические образы и сюжеты, философские размышления, навеянные прогулками по берегам норвежских фьордов, – всё это стало основой проекта «Литораль».

Проект объединил четырёх художников: Лайлу Колостьяк из Альты (Норвегия), Ирину Лапенко из Великого Новгорода, Наталью Егорову и Елену Тимофееву из Петрозаводска. Работающие в разных художественных техниках и материалах от керамики и объекта, до графики и видео-арта - каждая из них представляет свою версию и авторский взгляд на мир, очерченный понятием «литораль».

Так для Ирины Лапенко и Елены Тимофеевой – главным источником вдохновения становятся растения и живые существа - скромные обитатели литоральных зон, линейная и фактурная красота местной флоры и фауны. Перекликающаяся по созерцательному настроению с их керамическими работами графика Лайлы Колостьяк передаёт подвижную атмосферу, напитанный влагой воздух норвежского ландшафта и эмоции, охватывающие человека в него погружённого.

В то же время для Натальи Егоровой ритмы морских приливов и отливов, бесконечные перемены северной погоды и артефакты, выбрасываемые волнами на песок, становятся метафорами, поводом для размышлений о живущих в этих краях людях, о границах познаваемости нашего мира, об устройстве человеческой памяти.