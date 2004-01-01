Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека при поддержке Министерства культуры Мурманской области стала инициатором и организатором межрегиональной просветительской акции «Литературный диктант».

Литературный диктант – открытая просветительская акция, принять участие в которой может любой желающий. Участникам предстоит ответить на 25 вопросов, посвященных классической и современной русской литературе.

В подготовке вопросов литературного диктанта приняли участие преподаватели Мурманского арктического государственного университета, филологи, писатели, квалифицированные специалисты Мурманской государственной областной универсальной научной библиотеки.

Цель диктанта – привлечь внимание общества к проблеме литературной грамотности, дать возможность участникам получить независимую оценку их знаний в области русской литературы.

Единый день проведения акции «Литературный диктант» – 30 апреля 2021 года. Литературный диктант может быть проведён в любой библиотеке, учреждении образования и культуры. Информацию о площадках акции в вашем городе ищите на сайте «Литературного диктанта».