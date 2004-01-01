Литературная премия имени В. С. Маслова

Всероссийская Арктическая литературная премия имени В. С. Маслова будет вручена впервые. Она присуждается в трех номинациях: «Современная проза», «Современная поэзия» и «Кольский Север – ворота Арктики». На конкурсный отбор поступило тридцать пять заявок. В числе номинантов прозаические, поэтические и публицистические произведения литераторов разных регионов России. Конкурсная экспертная комиссия под председательством писателя, публициста, члена Союза писателей России Владимира Крупина определила шорт-лист премии.

В короткий список вошли книги, посвященные русской Арктике и покорителям Севера:

роман «Хождение к Студеному морю» Камиля Зиганшина (Уфа); повесть «На Севере, на летнем берегу» Павла Кренева (Москва); исторический роман «Голомяное пламя» Дмитрия Новикова (Петрозаводск); сборник стихов «Метель» Андрея Попова (Сыктывкар); книга «Несмиренный живописец» и роман «Мурманцы» Дмитрия Коржова (Мурманск); книга «Русский Север: брошенная земля» Марины Власовой (Санкт-Петербург); повесть «В поисках мальчишеского бога» Дмитрия Ищенко (Мурманск).

Трое писателей станут лауреатами первой Арктической литературной премии, остальные претенденты – дипломантами.

Вручит награды Губернатор Мурманской области – Андрей Владимирович Чибис.

В торжественной церемонии примут участие члены организационного комитета, ФГУП «Атомфлот», Мурманской епархии, председатель Союза писателей России Николай Федорович Иванов (сопредседатель оргкомитета), представители конкурсной экспертной комиссии: Владимир Николаевич Крупин (Москва), Александр Александрович Смышляев (Петропавловск-Камчатский).

В завершение церемонии состоится творческая встреча с лауреатами и дипломантами Всероссийской Арктической литературной премии имени Виталия Семеновича Маслова.