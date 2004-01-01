Литературная премия имени В. С. Маслова
Торжественная церемония вручения Всероссийской Арктической литературной премии имени Виталия Семеновича Маслова
Торжественная церемония вручения Всероссийской Арктической литературной премии имени Виталия Семеновича Маслова
Всероссийская Арктическая литературная премия имени В. С. Маслова будет вручена впервые. Она присуждается в трех номинациях: «Современная проза», «Современная поэзия» и «Кольский Север – ворота Арктики». На конкурсный отбор поступило тридцать пять заявок. В числе номинантов прозаические, поэтические и публицистические произведения литераторов разных регионов России. Конкурсная экспертная комиссия под председательством писателя, публициста, члена Союза писателей России Владимира Крупина определила шорт-лист премии.
В короткий список вошли книги, посвященные русской Арктике и покорителям Севера:
роман «Хождение к Студеному морю» Камиля Зиганшина (Уфа); повесть «На Севере, на летнем берегу» Павла Кренева (Москва); исторический роман «Голомяное пламя» Дмитрия Новикова (Петрозаводск); сборник стихов «Метель» Андрея Попова (Сыктывкар); книга «Несмиренный живописец» и роман «Мурманцы» Дмитрия Коржова (Мурманск); книга «Русский Север: брошенная земля» Марины Власовой (Санкт-Петербург); повесть «В поисках мальчишеского бога» Дмитрия Ищенко (Мурманск).
Трое писателей станут лауреатами первой Арктической литературной премии, остальные претенденты – дипломантами.
Вручит награды Губернатор Мурманской области – Андрей Владимирович Чибис.
В торжественной церемонии примут участие члены организационного комитета, ФГУП «Атомфлот», Мурманской епархии, председатель Союза писателей России Николай Федорович Иванов (сопредседатель оргкомитета), представители конкурсной экспертной комиссии: Владимир Николаевич Крупин (Москва), Александр Александрович Смышляев (Петропавловск-Камчатский).
В завершение церемонии состоится творческая встреча с лауреатами и дипломантами Всероссийской Арктической литературной премии имени Виталия Семеновича Маслова.