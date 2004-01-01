Личность. Творчество. Жизнь

В творчестве мурманских художников никогда не было пауз и спадов, их жизнь – это вдохновенный труд и союз единомышленников. Мастера оставили богатое творческое наследие о жизни Кольского края, его истории и людях, ее создававших.

В экспозиции будут представлены самые значимые и яркие работы художников из собрания Мурманского областного художественного музея.