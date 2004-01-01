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Личность. Творчество. Жизнь

Выставка, посвященнаяй творчеству мурманских художников

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События: Выставки.

В творчестве мурманских художников никогда не было пауз и спадов, их жизнь – это вдохновенный труд и союз единомышленников. Мастера оставили богатое творческое наследие о жизни Кольского края, его истории и людях, ее создававших.

В экспозиции будут представлены самые значимые и яркие работы художников из собрания Мурманского областного художественного музея.

Культурно-выставочный центр Русского музея
22 июля
17:00 (Открытие)
c 22 июля по 4 сентября

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