Лето в Арт-библиотеке
Творческие мероприятия и познавательные экскурсии
Творческие мероприятия и познавательные экскурсии
Встречайте афишу на июль! Мы продолжаем творческое лето в арт-библиотеке. Вас ждут познавательные экскурсии, зажигательные концерты, необычные мастер-классы и книжные новинки!
06.07 в 14:00 – вечер "БАМ: стройка века"
06.07 в 18:00 – Музыкальный вечер
13.07 в 14:00 – Город 51 (пешая экскурсия)
13.07 в 16:00 – Волшебство керамики (гончарная мастерская)
20.07 в 14:00 – Арт-Девичник (Встреча с Татьяной Врублевской)
20.07 в 18:00 – Встреча Арт-клуба
26.07 в 14:00 – Мастерская подарков
27.07 в 16:00 – Давай на свидание