Встречайте афишу на июль! Мы продолжаем творческое лето в арт-библиотеке. Вас ждут познавательные экскурсии, зажигательные концерты, необычные мастер-классы и книжные новинки!

06.07 в 14:00 – вечер "БАМ: стройка века"

06.07 в 18:00 – Музыкальный вечер

13.07 в 14:00 – Город 51 (пешая экскурсия)

13.07 в 16:00 – Волшебство керамики (гончарная мастерская)

20.07 в 14:00 – Арт-Девичник (Встреча с Татьяной Врублевской)

20.07 в 18:00 – Встреча Арт-клуба

26.07 в 14:00 – Мастерская подарков

27.07 в 16:00 – Давай на свидание