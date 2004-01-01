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Лето с библиотекой

Большая летнюя познавательная программа для детей и родителей

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События: Лекции, Игра.

Мурманская областная научная библиотека подготовила большую летнюю познавательную программу для детей и родителей.

Ребят ждут игры и конкурсы на различные темы, викторины и баттлы, интерактивные программы с мастер-классами по петроглифам и пейзажу, неформальные экскурсии «Посмотри на город сверху». 

Любителей космических приключений приглашаем  на программы «Звездный час» и «Звездная стыковка», развлекательное шоу с экспериментами «Почти поехали», захватывающие полнокупольные фильмы в Планетарии  «Просто космос».

Только этим летом можно стать участниками  «Пиратского квиза», «Приключениий в стране «Букландии»,  программы «Колдовство в библиотеке». 

Ребята познакомятся с необыкновенными местами Кольского Севера, узнают происхождение названий улиц и площадей Мурманска и множество других интересных фактов из истории края.

Всё лето в библиотеке работает выставка  регионального конкурса детского художественного творчества «Легенды Лапландии». Среди лауреатов представители Мурманска, Апатитов, Кировска, Североморска, Колы, Мончегорска и других городов Мурманской области.

Проведите это лето интересно и весело вместе с Мурманской научкой!

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