Лето с библиотекой

Большая летнюя познавательная программа для детей и родителей

Мурманская областная научная библиотека подготовила большую летнюю познавательную программу для детей и родителей.

Ребят ждут игры и конкурсы на различные темы, викторины и баттлы, интерактивные программы с мастер-классами по петроглифам и пейзажу, неформальные экскурсии «Посмотри на город сверху».

Любителей космических приключений приглашаем на программы «Звездный час» и «Звездная стыковка», развлекательное шоу с экспериментами «Почти поехали», захватывающие полнокупольные фильмы в Планетарии «Просто космос».

Только этим летом можно стать участниками «Пиратского квиза», «Приключениий в стране «Букландии», программы «Колдовство в библиотеке».

Ребята познакомятся с необыкновенными местами Кольского Севера, узнают происхождение названий улиц и площадей Мурманска и множество других интересных фактов из истории края.

Всё лето в библиотеке работает выставка регионального конкурса детского художественного творчества «Легенды Лапландии». Среди лауреатов представители Мурманска, Апатитов, Кировска, Североморска, Колы, Мончегорска и других городов Мурманской области.

Проведите это лето интересно и весело вместе с Мурманской научкой!