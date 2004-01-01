Лето – это маленькая жизнь

Лето - это долгожданная пора, оно буквально пропитано весельем и беззаботностью, слегка приправлено беспечностью и чуточку бездельем. Долой грусть и хандру! Именно такое настроение авторы выставки попытались создать в этой летней коллекции.

Каждое живое существо на Земле стремится найти дверь в лето. Где тепло, нет холода, нет войны, ненависти, обиды. Где тебя не предаст друг, не обманет невеста. В знаменитом романе Роберта Хайнлайна «Дверь в лето» ее ищут Дэниел Бун Дэвис и его кот Петроний Арбитр.. Чтобы найти дверь в лето коту и его хозяину приходится преодолевать время, а у времени нрав суровый - не со всяким оно готово вступать в игру, предпочитая тех, чье сердце открыто миру.

25-ая книга королевы летних романов Элин Хильдебранд - «28 лет, каждое лето». Это легкое, романтичное произведение про текучесть жизни и прелесть каждого ее момента. Мэлори и Джейк договариваются каждый год встречаться в одно и то же время и в том же месте. Эти теплые встречи продолжаются много лет. Внезапно Мэлори узнает о смертельном диагнозе. Неужели 28-я летняя встреча окажется последней? Почему все эти годы они отказывались от чего-то большего? Сожалеют ли об этом герои? Что скажут друг другу этим летом?

Юным читателям будет интересна сказочная повесть Маури Куннас «Лето на Пёсьей горке». Килле, Эльза и Марта живут в деревне, знают имена птиц, животных и растений, помогают взрослым на покосе и многое умеют делать своими руками. Каждое лето они с нетерпением ждут в гости своего городского друга - чтобы вместе отправиться навстречу летним приключениям. Готовьте лук и стрелы, лукошки для ягод и удочки! А также выдумку и фантазию, которые помогут расшифровать загадочные приметы и даже сделать работника Юсси невидимым. Лето на Пёсьей горке - славная пора!

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