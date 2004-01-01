Лето набирает обороты, города пустеют, а отпускники «подтягиваются» поближе к морским побережьям, разъезжаются на дачи, в деревни или в детские оздоровительные лагеря.

Друзья! Совсем не имеет значения, где вы проводите свои каникулы, «Летний привет для Кировки» вы можете передать из любой части света.

Поделитесь своим отпускным настроением, ведь это очень просто:

Делайте фото или видео своего отдыха.

Выставляйте на своей страничке ВКонтакте с хэштегами #КировкаМурманск #ЛетнийПриветДляКировки

Не забудьте указать номинацию, в которой участвует фото:

1. «Летний компас» (Самый Северный, Самый Южный, Самый западный или Самый Восточный);

2. «уДачный момент» (фото или видео отдыха на даче, в деревне и т.д.);

3. «Вокруг света за один коллаж» (фото или видео, в котором семья запечатлила свой отпуск в одном колаже из фотографий);

4. «Лето на вытянутой руке» (фото или видео/селфи со своей семьей, со своего отпуска);

5. «НаСевере - Отдыхать!» (фото или видео отдыха у нас, в Мурманской области).

Не забудьте, что страничка профиля должна быть открыта, иначе мы не увидим ваше творение и обязательно отмечайте нас на своих постах.

Итоги конкурса будут подведены в начале сентября.