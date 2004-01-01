Летний привет для Кировки
Летний фотоконкурс
Летний фотоконкурс
Лето набирает обороты, города пустеют, а отпускники «подтягиваются» поближе к морским побережьям, разъезжаются на дачи, в деревни или в детские оздоровительные лагеря.
Друзья! Совсем не имеет значения, где вы проводите свои каникулы, «Летний привет для Кировки» вы можете передать из любой части света.
Поделитесь своим отпускным настроением, ведь это очень просто:
Не забудьте указать номинацию, в которой участвует фото:
Не забудьте, что страничка профиля должна быть открыта, иначе мы не увидим ваше творение и обязательно отмечайте нас на своих постах.
Итоги конкурса будут подведены в начале сентября.