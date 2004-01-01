Летние чтения

На площадке библиотеки будет представлена перформативная поэтическая программа «Поэзия 4D» при участии молодых поэтов г. Мурманска. Визитка каждого поэта продолжится импровизационным поэтическим сетом, где декламация авторских стихотворений будет сопровождаться хореографией танцевального коллектива. Пластическое произведение искусства будет создаваться в настоящем моменте на глазах у зрителей.

Состоятся литературные игры «Буриме» и «Книжное активити», выездная выставка периодических изданий.

Также будет организована выставка-продажа изданий «Книжная лавка».

Жители и гости города смогут приобрести издания писателей Мурманской области, вышедшие на территории региона. Стихи и проза, история и культура, популярная психология и этнография, книги маститых авторов и произведения творческой молодежи. Всё для любопытствующих, путешествующих, книгочеев и книголюбов, писателей и читателей, любящих Север и все, что с ним связано.

Мероприятие состоится при условии хорошей погоды. Справки по тел. 8 921 286 51 65