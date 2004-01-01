Легенды Лапландии
Выставка в рамках I регионального конкурса детского художественного творчества, посвященного традиционной культуре саамов
Выставка в рамках I регионального конкурса детского художественного творчества, посвященного традиционной культуре саамов
Мероприятие помогает сохранению и развитию традиций Заполярья, культуры и искусства коренного народа Кольского Севера.
Конкурс «Легенды Лапландии» проводился среди детей и молодежи Мурманской области. Среди лауреатов представители Мурманска, Апатитов, Кировска, Североморска, Колы, Мончегорска и других городов. На выставке представлены лучшие работы по направлениям «Изобразительное искусство», «Декоративно-прикладное искусство», «Презентация».
Портреты саамов, северные пейзажи, рисунки с мчащимися упряжками оленей и заснеженной тундрой, персонажи саамских сказок, изделия декоративно-прикладного творчества - это и многое другое можно увидеть на выставке «Легенды Лапландии».
Более 40 работ, выполненных в разных жанрах, отражают быт саамского народа, отношение к природе, восприятие мира.
Выставка посвящена истории отечественного освоения Арктики с самых ранних этапов и до современности
Свадебная обрядность и семейная культура в северорусской традиции конца XIX — начала ХХ века» из собрания Архангельского краеведческого музея