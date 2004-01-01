Мероприятие помогает сохранению и развитию традиций Заполярья, культуры и искусства коренного народа Кольского Севера.

Конкурс «Легенды Лапландии» проводился среди детей и молодежи Мурманской области. Среди лауреатов представители Мурманска, Апатитов, Кировска, Североморска, Колы, Мончегорска и других городов. На выставке представлены лучшие работы по направлениям «Изобразительное искусство», «Декоративно-прикладное искусство», «Презентация».

Портреты саамов, северные пейзажи, рисунки с мчащимися упряжками оленей и заснеженной тундрой, персонажи саамских сказок, изделия декоративно-прикладного творчества - это и многое другое можно увидеть на выставке «Легенды Лапландии».

Более 40 работ, выполненных в разных жанрах, отражают быт саамского народа, отношение к природе, восприятие мира.