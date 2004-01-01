Легенда о добром Л

Когда-то по берегу одного озера бродило стадо счастливых лосей. В этом большом семействе и родился Лось с очень добрым сердцем. Однажды повстречал он на своем пути жука Жака, моль, дятла со спутницей...и не смог им отказать в гостеприимстве и желании прокатиться на роскошных рогах! Однако вместо благодарности за свою доброту бедный Лось получал одни упреки. «Ведь мы же люди!»- то и дело приговаривал он, пуская на свои рога очередного обитателя. Чем же закончится история Лося, если долго испытывать его доброту…?

Режиссер: Екатерина Ложкина-Белевич

Художник: Наталья Бакулева

Композитор: Анатолий Гонье

Лось Тидвиг — Александр Сизиков

Жук-Жак, Дятел, Дух — Кирилл Груздев

Белка (Мать), Чирика, Дух (Леди) — Виктория Бахарева

Моль, Дух (Воздух) — Нина Позднякова / Евгения Пухова

Продолжительность: 50 минут