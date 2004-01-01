Кумиры российского кино

В 2022 году празднуют юбилеи многие известные зрителями артисты. На выставке представлены открытки с изображением знаменитых артистов из коллекции Пашковой Татьяны Ефимовны, ведущего специалиста музея Полярного научно-исследовательского института морского рыбного хозяйства и океанографии имени Н.М. Книповича. Открытки переданы в дар музею

Иллюстрированные открытки начали издавать в России в 1890-е годы. В основном это были артисты театра и балета. С появлением кино довольно скоро возник культ кинозвезд, и карточки с портретами артистов вклеивались в альбомы, дарились на праздники и на память. Актеры театра и кино стали излюбленными персонажами открытых писем.

Эта выставка — встреча с артистами, которые любимы не одним поколением.