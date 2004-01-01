Культурологический альманах

Новый выпуск альманаха продолжает традицию - знакомить читателей с различными аспектами культурной жизни региона.

На интерактивной выставке выпуск представит главный редактор альманаха, председатель АСТЭС, член Союза российских писателей Борис Николаевич Блинов. Он расскажет о принципах отбора произведений и статей, познакомит с творчеством каждого из авторов нового издания.

На встрече прозвучат стихи и отрывки из прозы в исполнении Валерия Бурбана, Михаила Ермашова, Николая Рогожина, Вадима Сурядова и других литераторов.

Поэтические произведения молодежного литературного объединения «Пристань посторонних» представят Павел Быченков и Анастасия Сорокина.

Отдельные страницы сборника посвящены 110-летию мурманской писательницы и «женщины из морского братства» - Александры Серапионовны Хрусталёвой. В сборник вошли воспоминания её сына Николая Николаевича Блинова и журналиста Светланы Сазоновой.

В интерактивной выставке примут участие писатели, краеведы, филологи, специалисты библиотек, читатели.