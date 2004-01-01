Спектакль «Куклы и клоуны» (“CIRCUS”) - игровое марионеточное шоу, состоящее из отдельных цирковых номеров. Спектакль идеально сочетает в себе современность и классику русской школы кукол-марионеток.Цирковые номера объединены в представление, которое виртуозно разыгрывают артисты-кукловоды, что позволяет продемонстрировать самые невероятные возможности марионеток.

Версия цирка Театра Деммени содержит в себе как современные, так и исторические номера, ставшие классикой циркового и марионеточного искусства. Кукольные номера, продолжительностью не более 3х минут, являются законченными представлениями-сценками.Для «оживления» представления и ещё более яркого восприятия марионеток, в спектакле задействованы живые клоуны-мимы Тутти и Фрутти, которые разыгрывают забавные репризы между кукольными номерами.

Представление «Куклы и клоуны» будет интересно посмотреть зрителям любого возраста и любой страны. Спектакль без слов.

Рекомендованный возраст от 4-х лет и старше.

Продолжительность: 45 минут