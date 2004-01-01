Куклы дома засиделись
Выставка авторской куклы Елены Поляковой (г. Снежногорск)
Выставка авторской куклы Елены Поляковой (г. Снежногорск)
24 сентября, в рабочем порядке, откроется выставка авторской куклы Елены Поляковой (г. Снежногорск) "Куклы дома засиделись".
Полякова Елена Юрьевна по образованию техник-технолог органического синтеза. Работает на судоремонтном предприятии инженером.
В числе её хобби – создание акварельных набросков, стёжка, изготовление текстильных книг и артбуков, но саме любимое, конечно - шитьё авторских кукол по мотивам народных образцов.
Народной куклой Елена начала заниматься в 2010 году. В самом начале своего творческого пути она делала кукол на основе этнографических и авторских образцов, потом начала создавать собственные образы.
Результатом её многолетней работы стал проект "Персонажи" по мотивам детских книг, который проходит в детских библиотеках Мурманской области.
С 2015 года работы автора экспонируются на разных площадках области, в том числе в рамках различных фестивалей и мероприятий.
Елена активно организует и проводит мастер-классы для детей и взрослых, с большим удовольствием передавая свой накопленный опыт.
Место проведения выставки: ул. Октябрьская, 22
Вход свободный.
Телефон для справок – 8(8152) 42-86-68, 42-45-86;
e-mail: exhall2015@yandex.ru
Постоянная экспозиция, которая состоит из нескольких разделов, в которых представлены работы из фондового собрания музея
Выставка об изготовлении рубахи и технологии ткачества