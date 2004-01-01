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Куклы дома засиделись

Выставка авторской куклы Елены Поляковой (г. Снежногорск)

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События: Выставки.

24 сентября, в рабочем порядке, откроется выставка авторской куклы Елены Поляковой (г. Снежногорск) "Куклы дома засиделись".

Полякова Елена Юрьевна по образованию техник-технолог органического синтеза. Работает на судоремонтном предприятии инженером.

В числе её хобби – создание акварельных набросков, стёжка, изготовление текстильных книг и артбуков, но саме любимое, конечно - шитьё авторских кукол по мотивам народных образцов.

Народной куклой Елена начала заниматься в 2010 году. В самом начале своего творческого пути она делала кукол на основе этнографических и авторских образцов, потом начала создавать собственные образы.
Результатом её многолетней работы стал проект "Персонажи" по мотивам детских книг, который проходит в детских библиотеках Мурманской области.

С 2015 года работы автора экспонируются на разных площадках области, в том числе в рамках различных фестивалей и мероприятий.
Елена активно организует и проводит мастер-классы для детей и взрослых, с большим удовольствием передавая свой накопленный опыт.

Место проведения выставки: ул. Октябрьская, 22

Цены

Вход свободный.

Телефон для справок – 8(8152) 42-86-68, 42-45-86;
e-mail: exhall2015@yandex.ru

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