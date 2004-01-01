Кто здесь?

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Спектакль для детей от 2-х лет о Пингвинёнке, который ищет себя
Спектакль для детей от 2-х лет о Пингвинёнке, который ищет себя
Екатерина Ложкина – Белевич, по мотивам цирковой сказки Антона Ломаева «Бом-бом-бом!»
Премьера – 18 марта 2023 года
Режиссер-постановщик: Екатерина Ложкина – Белевич
Художник-постановщик: Наталья Бакулева
Композитор: Евгений Серзин
История о маленьком путешествии по цирковым закулисьям едва родившегося Пингвинёнка в поисках себя. Что делать, когда ты появился на свет и не понимаешь, кто ты, а поблизости никого нет? Правильно, нужно идти вперед, обязательно встретится тот, кто поможет. Кто же встретился на пути малышу Пингвинёнку и что с ним произошло дальше, вы узнаете, посетив наш спектакль.
Продолжительность: 25 минут
Классическая комедия Мольера в двух действиях