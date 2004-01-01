Кто здесь?

Екатерина Ложкина – Белевич, по мотивам цирковой сказки Антона Ломаева «Бом-бом-бом!»

Премьера – 18 марта 2023 года

Режиссер-постановщик: Екатерина Ложкина – Белевич

Художник-постановщик: Наталья Бакулева

Композитор: Евгений Серзин

История о маленьком путешествии по цирковым закулисьям едва родившегося Пингвинёнка в поисках себя. Что делать, когда ты появился на свет и не понимаешь, кто ты, а поблизости никого нет? Правильно, нужно идти вперед, обязательно встретится тот, кто поможет. Кто же встретился на пути малышу Пингвинёнку и что с ним произошло дальше, вы узнаете, посетив наш спектакль.

Продолжительность: 25 минут