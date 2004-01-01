Кто здесь?

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Спектакль для детей от 2-х лет о Пингвинёнке, который ищет себя

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События: Спектакли.

Екатерина  Ложкина – Белевич, по мотивам цирковой  сказки Антона Ломаева «Бом-бом-бом!»

Премьера – 18 марта 2023 года

Режиссер-постановщик: Екатерина  Ложкина – Белевич

Художник-постановщик:  Наталья Бакулева

Композитор: Евгений Серзин

История о маленьком путешествии по цирковым закулисьям едва родившегося Пингвинёнка в поисках себя. Что делать, когда ты появился на свет и не понимаешь, кто ты, а поблизости никого нет? Правильно, нужно идти вперед, обязательно встретится тот, кто поможет. Кто же встретился на пути малышу Пингвинёнку и что с ним произошло дальше, вы узнаете, посетив наш спектакль.

Продолжительность: 25 минут

Театр кукол
18 марта
15:30
17:00
26 марта
15:30
17:00

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