Крым в истории и культуре России

Крымский полуостров всегда играл особую роль в истории и культуре нашей страны. В древнем городе Херсонесе, находившемся на территории современного Севастополя, принял христианство святой равноапостольный князь Владимир. Крымская земля хранит память о героических подвигах участников Крымской и Великой Отечественной войн. Крым – один из важнейших промышленных, научных, культурных, туристических центров нашей страны. Исторически Крым всегда был многонациональным регионом, а проживавшие на его территории представители различных национальностей внесли свой вклад в становление и развитие экономики и культуры полуострова.

Разнообразные путеводители знакомят читателей с культурными и историческими достопримечательностями Крыма: «Крым: orangeвый гид» и «Крым: краsnый гид», «Неформальный Крым» Ивана Коваленко, «Крым: большой исторический путеводитель» Алексея Дельнова. Книга для путешественников «Крым великолепный» Александра Андреева представляет пещерные города, великолепные дворцы, усадьбы и музеи, крымские загадки, чудеса и тайны, вина и кухню. Издание «Были и легенды старого Севастополя» капитана 1 ранга Владимира Шигина посвящено легендам и малоизвестным загадочным историям, связанным с городом русской морской славы Севастополем и Черноморским флотом.

Сборник «Крым в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» сформирован из ранее не публиковавшихся документов отечественных и зарубежных архивов. О защитниках Крыма рассказывает книга Юрия Рубцова «Герои битвы за Крым. Таврида в пламени Великой Отечественной», вышедшая в серии «Жизнь замечательных людей».

О Крыме литературном повествуют книги: «Венок сонетов в крымском предстоянии» Людмилы Корнеевой, «Пушкин. Таврида. Киммерия» Александра Люсого, «Подпоручик Севастопольский. Мистерия войны и мира» Александра Ткачева о Льве Толстом, «Чехов в Крыму» известного чеховеда Геннадия Шалюгина, руководившего ялтинским Домом-музеем писателя. Монография Сергея Курьянова «Тайный ключ русской литературы» посвящена крымскому тексту в русской литературе X-XIX веков. Книга Аллы Головачевой «Все эти гурзуфы, массандры и кедры...» погружает читателя в историю одного из замечательных мест Южного берега Крыма – Гурзуфа – с конца XIX до начала XX века. В центре внимания автора – три типа освоения культурного пространства: дача, имение, курорт, истории и судьбы их владельцев. Объединяет все сюжеты личность Чехова, его отношение к Крыму, его ближнее и дальнее окружение – Иван Бунин, Константин Коровин, Федор Шаляпин