Круиз без виз

Выставка предлагает совершить путешествие без паспортов и виз, забыть о границах, и осмотреть самые знаменитые достопримечательности нашей планеты

Трудно найти человека, который бы не любил путешествовать. Многие из нас не прочь отправиться в далекое путешествие прямо сейчас, не смотря на погоду и рабочий график. Что делать? Выход есть! С книжкой можно испытать самые настоящие захватывающие приключения. Бродить по старинным улочкам Стамбула, Испании, Греции, пройтись по Петергофским дворцовым залам, отправиться в головокружительный поход на Эверест или в увлекательное путешествие по северным широтам.

Наша выставка предлагает совершить путешествие без паспортов и виз, забыть о границах, и осмотреть самые знаменитые достопримечательности нашей планеты.

Влюбиться в средневековые борго Италии, вдоволь наслушаться историй про рыцарей и ведьм, узнать, чем отличаются кростини от брускетты, ощутить связь времен и согреться супом из фарро поможет книга Юлии Евдокимовой «Нежная магия Тосканы». Страница за страницей вы будете путешествовать по самым живописным местам одного из живописных регионов Италии.

«Приближение к Фудзияме» - увлекательное повествование Евгении Штейнберг о Японии, ее жителях и вечной их гармонии с природой.

Не забудьте пролистать журналы «Живописная Россия», «Вокруг света», «Национальная география. Россия», «Турист», «Discovery», которые расскажут о невероятных маршрутах путешествий и самых интересных местах России, Европы и других континентов, а также дадут инструкции и лайфхаки для самостоятельных поездок.