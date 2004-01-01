«Кроткая» — это драма Федора Достоевского, написанная в 1876 году. В центре сюжета история молодой девушки, которая выходит замуж за странного и деспотичного человека. Для неё это способ вырваться из нищеты, а для него — завладеть ею, полностью подчинить своей воле. Разгадать загадку тихой, но гордой души.

Пьеса исследует темы любви, жертвенности, жестокости и моральных дилемм, с которыми сталкиваются герои на протяжении своего непростого брака. Показывая внутренний мир персонажей, Достоевский мастерски раскрывает сложность человеческих отношений и поднимает вопрос о границах человечности.

По словам автора, текст повести — словно записанные стенографом мысли. Спектакль — страшный и откровенный монолог с Евгением Сидихиным в главной роли.

Над спектаклем работали:

Режиссер-постановщик — Лев Рахлин

Сценография и костюмы — Вячеслав Окунев

Режиссер — Павел Демидов

Режиссер по речи — Евгения Кириллова

Хореограф — Евгения Хробостова

Автор видеоконтента — Виктория Злотникова

При участии вокального квинтета

В ролях:

Он — Евгений Сидихин

Она — Анна Дразнина

Она — Анастасия Подосинникова

Лукерья — Мария Лысюк

Лукерья — Дарья Перова

Продолжительность: 1 час 40 минут