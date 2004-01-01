162528

Кроткая

Новый камерный театр, Санкт-Петербург

0
Я иду
Ваша оценка
События: Спектакли.

«Кроткая» — это драма Федора Достоевского, написанная в 1876 году. В центре сюжета история молодой девушки, которая выходит замуж за странного и деспотичного человека. Для неё это способ вырваться из нищеты, а для него — завладеть ею, полностью подчинить своей воле. Разгадать загадку тихой, но гордой души.

Пьеса исследует темы любви, жертвенности, жестокости и моральных дилемм, с которыми сталкиваются герои на протяжении своего непростого брака. Показывая внутренний мир персонажей, Достоевский мастерски раскрывает сложность человеческих отношений и поднимает вопрос о границах человечности.

По словам автора, текст повести — словно записанные стенографом мысли. Спектакль — страшный и откровенный монолог с Евгением Сидихиным в главной роли.

Над спектаклем работали: 
Режиссер-постановщик — Лев Рахлин 
Сценография и костюмы — Вячеслав Окунев
Режиссер — Павел Демидов
Режиссер по речи — Евгения Кириллова
Хореограф — Евгения Хробостова
Автор видеоконтента — Виктория Злотникова
При участии вокального квинтета

В ролях: 
Он — Евгений Сидихин
Она — Анна Дразнина
Она — Анастасия Подосинникова
Лукерья — Мария Лысюк
Лукерья — Дарья Перова

Продолжительность:  1 час 40 минут

Цены

Купить электронный билет

Смотрите также

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?