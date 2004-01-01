Кроткая
Новый камерный театр, Санкт-Петербург
Новый камерный театр, Санкт-Петербург
«Кроткая» — это драма Федора Достоевского, написанная в 1876 году. В центре сюжета история молодой девушки, которая выходит замуж за странного и деспотичного человека. Для неё это способ вырваться из нищеты, а для него — завладеть ею, полностью подчинить своей воле. Разгадать загадку тихой, но гордой души.
Пьеса исследует темы любви, жертвенности, жестокости и моральных дилемм, с которыми сталкиваются герои на протяжении своего непростого брака. Показывая внутренний мир персонажей, Достоевский мастерски раскрывает сложность человеческих отношений и поднимает вопрос о границах человечности.
По словам автора, текст повести — словно записанные стенографом мысли. Спектакль — страшный и откровенный монолог с Евгением Сидихиным в главной роли.
Над спектаклем работали:
Режиссер-постановщик — Лев Рахлин
Сценография и костюмы — Вячеслав Окунев
Режиссер — Павел Демидов
Режиссер по речи — Евгения Кириллова
Хореограф — Евгения Хробостова
Автор видеоконтента — Виктория Злотникова
При участии вокального квинтета
В ролях:
Он — Евгений Сидихин
Она — Анна Дразнина
Она — Анастасия Подосинникова
Лукерья — Мария Лысюк
Лукерья — Дарья Перова
Продолжительность: 1 час 40 минут
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