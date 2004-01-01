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Как подготовить ребёнка к тому, что ждёт его за порогом дома? Как научить правильно взаимодействовать с окружающим миром? В этом поможет интересная и поучительная история детской писательницы Лилиан Муур «Крошка Енот и тот, кто сидит в пруду», сценическую версию, которой для театра кукол подготовила Галина Латышева.

Очень добрая сказка о маленьком, но очень храбром Еноте, который сначала очень боялся того, кто сидел в пруду, а потом подружился с ним. Малыши вместе с Крошкой Енотом отправятся по ночному лесу к таинственному пруду. По пути они познакомятся с Дикобразом, Зайцем и Мартышкой, и узнают, как стать храбрыми и самостоятельными. И самое главное, они поймут, что на добро и улыбку тебе всегда ответят тем же – добром и улыбкой.

Постановка подскажет маленьким зрителям, как победить страх, а большим зрителям – как помочь им в этом.

Режиссер — заслуженный артист АРК Дарья Ярошенко

Художник — заслуженный художник АРК, лауреат Премии АРК Людмила Рестенко

Музыкальное оформление – Антон Кокуев

Спектакль для зрителей с 3 лет.