Криптозоология

26 ноября в Мурманской областной научной библиотеке состоится лекция по криптозоологии. Это неакадемическое направление, любители которого занимаются поиском и исследованием животных, описанных в легендах и мифах. Одной из ключевых книг в этой области является бестиарий – средневековый трактат о зверях и их символическом значении.

Участникам лекции предстоит глубоко погрузиться в мир фольклора, узнать о мифологических существах, их повадках, влиянии на культуру, религию, а также определить роль льва, грифона, дракона, единорога, орла в средневековой и современной геральдике.