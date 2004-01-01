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Красота России

Выставка народных промыслов России

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События: Выставки.

Народные промыслы — особые художественные традиции, столетиями складывавшиеся в разных регионах. В их основе лежит искусство обработки дерева, глины, камня, металла и других природных материалов. С незапамятных времен в жизни каждого народа важное место занимала особая форма творчества — промыслы. Каждое направление имело своё название, у каждого были свои секреты, которые очень ценились и передавались в роду как главное богатство.

Посетителей выставки ждёт увлекательное путешествие в мир художественных промыслов, которые зародились и получили свое развитие на территории России в разные периоды истории. Среди представленных промыслов: гжель и дымковская игрушка, невесомое кружево и жостовская роспись, матрёшки и многое другое.

На выставке будет представлено более 100 экспонатов

Дом ремесел
c 10 июля по 15 сентября

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