Красота России

Народные промыслы — особые художественные традиции, столетиями складывавшиеся в разных регионах. В их основе лежит искусство обработки дерева, глины, камня, металла и других природных материалов. С незапамятных времен в жизни каждого народа важное место занимала особая форма творчества — промыслы. Каждое направление имело своё название, у каждого были свои секреты, которые очень ценились и передавались в роду как главное богатство.



Посетителей выставки ждёт увлекательное путешествие в мир художественных промыслов, которые зародились и получили свое развитие на территории России в разные периоды истории. Среди представленных промыслов: гжель и дымковская игрушка, невесомое кружево и жостовская роспись, матрёшки и многое другое.



На выставке будет представлено более 100 экспонатов