Красота ненаглядная

На выставке представлены русские народные куклы ручной работы, поморские козули, предметы поморского и саамского быта, издания из фонда библиотеки о народном костюме, традициях, промыслах.

Посетители выставки познакомятся с коллекцией народных кукол, созданных мастерицей из Снежногорска Еленой Поляковой. Елена работает инженером на судоремонтном предприятии. Ее первая встреча с народной куклой состоялась на выставке «Золотые руки мастеров».

«Меня поразила простота и сложность образа – три лоскуточка и шнурочек, а какая выразительность. И никак эта куколка не шла у меня из головы, – говорит Елена, – и я решила попытаться. Получилось. Первую куколку смастерила в 2008году». Куклы Елена создавала разные: народные, по мотивам народных, авторские. На следующем этапе мастер стала изучать книги исследователей народной куклы, собирателей традиций, участников экспедиций. Появились новые конструкции, новые костюмы, новое видение традиционной народной куклы. У художника стали рождаться смысловые куклы, имеющие историю происхождения, рассказывающие о жизни людей определенного региона, об их традициях, образе жизни, культуре. Затем Елена стала учиться у мастеров – людей, бывших в экспедициях и профессионально занимающихся изучением народной куклы. Это Галина Дайн, Светлана Липовка, Ирина Хабышева, Ольга Попова.

Первая выставка мастера прошла в 2016 году в краеведческом музее города Полярный. Затем работы побывали в Североморске, Мончегорске, Кировске, Оленегорске, неоднократно выставлялись в Мурманске. В Областной научной библиотеке свои работы Елена Полякова представляет впервые. Посетители увидят 25 кукол, созданных мастерицей с большим мастерством и любовью. Филигранная точность костюма и яркие образы никого не оставят равнодушными.

Мурманская мастерица Марина Колечкова представляет на выставке поморские козули. Марина – настоящая хранительница этого старинного ремесла на Кольском полуострове. Козули – самая древняя выпечка. Первые козули появились на поморской земле. В старину изготовление козуль носило обрядовый характер, наши предки верили в их обережную силу. Козули пекут из ржаной муки. Фигурки бывают самые разные – олени, коньки, бычки, коровки, птички. Раньше козули пекли на Рождество, перед Новым годом, на праздник Коляды. В поморских семьях их сейчас пекут и на рождение ребенка, на свадьбу, новоселье. На выставке представлено 25 козуль. Фигурки сохранили тепло рук мастера Марины Колечковой и аромат ржаного теста. Посетители выставки познакомятся с аутентичным поморским сарафаном, женским головным убором «повойник», домоткаными полотенцами, украшенными ручной вышивкой. Все эти предметы из частной коллекции старинного поморск ого рода Абакумовых и Чуниных.

Предметы саамского костюма и быта предоставила для выставки Анна Прахова. Среди экспонатов: сумка из кожи оленя, украшенная бисером; плетеные пояса; детские каньги (короткие сапожки); кожаный мяч-кулон; сувенирный бубен, изготовленный из кожи и дерева; саамская погремушка; украшения ручной работы из кожи семги, кости, серебра. Экспонаты выставки дополняют красочные издания из фонда библиотеки: альбомы, буклеты, книги.