Краски мира

Путешествия делают людей умнее, обогащают культурный уровень через новые знакомства, изучение новых традиций, языков и национальной кухни. Для кого-то отправиться в путешествие это возможность побыть наедине с собой, вырваться из обыденной жизни, увидеть что-то новое и порой захватывающие, а может даже фантастическое.



В отделе музея «Культурно-выставочный центр Русского музея» откроется выставка, в рамках которой гости совершат путешествие по миру, и увидят насколько он красочен и многогранен. На живописных полотнах из собрания музея зрители познакомятся с яркими и запоминающимися местами популярных стран и городов, отдаленных уединенных уголков.



Узнаваемые цветные дома Амстердама изобразил Виталий Николаевич Бубенцов, заслуженный художник России. Страну рек и каналов Венецию мы увидим в работах Олега Аркадьевича Еремеева, народного художника РФ. Зрители смогут даже посетить Китай, не покидая выставочного зала, увидеть одно из чудес света - Великую китайскую стену, столичные московские виды с башнями Кремля в работах Михаила Куприянова и удаленные уединенные уголки Мурманской области, такие как Ковда, запечатленные мурманскими художниками.