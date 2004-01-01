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Краска стекла

Выставка Дениса Сидорова 

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События: Выставки.

Денис Сидоров - один из основателей арт-проекта «Сверло души», целью которого стала популяризация современного искусства и новых перспективных художников.

Автор является  активным участником художественных выставок и проектов в Мурманске. Денис  занимается графическим дизайном и художественной росписью помещений.

В экспозиции представлено более 30 живописных и графических работ, созданных

за последние 10 лет. Помимо этого, частью экспозиции стала  серия стеклянных картин, выполненных в  2006-2010 гг.

Областная научная библиотека
c 24 ноября по 18 декабря

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