Краска стекла
Выставка Дениса Сидорова
Выставка Дениса Сидорова
Денис Сидоров - один из основателей арт-проекта «Сверло души», целью которого стала популяризация современного искусства и новых перспективных художников.
Автор является активным участником художественных выставок и проектов в Мурманске. Денис занимается графическим дизайном и художественной росписью помещений.
В экспозиции представлено более 30 живописных и графических работ, созданных
за последние 10 лет. Помимо этого, частью экспозиции стала серия стеклянных картин, выполненных в 2006-2010 гг.
Выставка знакомит посетителей музея с произведениями знаменитых старейших художественных промыслов России.
Выставка работ из собрания Мурманского областного художественного музея и частных коллекций