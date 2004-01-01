Краска стекла

Денис Сидоров - один из основателей арт-проекта «Сверло души», целью которого стала популяризация современного искусства и новых перспективных художников.

Автор является активным участником художественных выставок и проектов в Мурманске. Денис занимается графическим дизайном и художественной росписью помещений.

В экспозиции представлено более 30 живописных и графических работ, созданных

за последние 10 лет. Помимо этого, частью экспозиции стала серия стеклянных картин, выполненных в 2006-2010 гг.