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Ковдорский район. История и современность

Выставка об истории Ковдорского района

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События: Выставки.

В год 85-летия Мурманской области баннерная выставка Ковдорского краеведческого музея рассказывает об истории становления и развития Ковдорского района, даёт возможность познакомиться с «вчера и сегодня» 70-летнего Ковдора. Геологи называют его «Ковдорским чудом». Туристы - столицей Гипербореи. А сами жители - краем сильных и мужественных людей. Горняков, медработников, учителей, строителей.

Посетитель узнает о геологическом изучении Ковдорского массива, местном горно-обогатительном комбинате, ёно-бабинских саамах, социальной сфере и памятных местах муниципалитета, а также о звезде по имени «Ковдор» и минерале-эндемике «ковдорскит».

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