Костюмированный бал в зимнем дворце, 1903 год

11 февраля 1903 года в Зимнем дворце состоялся Вечер, а 13 февраля ‒ грандиозный бал-маскарад русской знати в костюмах XVII века времен царя Алексея Михайловича. Это был последний бал императорской России. До настоящего времени этот бал, за которым закрепилось условное название «Бал 1903 года», остается самым известным праздником в Санкт-Петербурге времени царствования последнего из рода Романовых.

После окончания торжественного мероприятия по пожеланию императрицы участники были запечатлены лучшими фотографами Санкт-Петербурга, которые создали одиночные портреты и групповые фотографии участников.

Костюмированный бал 1903 года в Зимнем дворце, вызвавший широкий общественный резонанс у современников, сейчас представляется событием, которое прибрело особый смысл и значение, далеко выходящее за рамки конкретного действия. Для современного зрителя сохранившиеся фотографии участников бала представляют двоякий интерес: как портретная галерея русской знати последних лет империи и как путеводитель по истории старинного русского костюма.