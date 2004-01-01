Костюмированный бал в зимнем дворце, 1903 год
Выставка из собрания Мультимедиа Арт Музея, Москва
Выставка из собрания Мультимедиа Арт Музея, Москва
11 февраля 1903 года в Зимнем дворце состоялся Вечер, а 13 февраля ‒ грандиозный бал-маскарад русской знати в костюмах XVII века времен царя Алексея Михайловича. Это был последний бал императорской России. До настоящего времени этот бал, за которым закрепилось условное название «Бал 1903 года», остается самым известным праздником в Санкт-Петербурге времени царствования последнего из рода Романовых.
После окончания торжественного мероприятия по пожеланию императрицы участники были запечатлены лучшими фотографами Санкт-Петербурга, которые создали одиночные портреты и групповые фотографии участников.
Костюмированный бал 1903 года в Зимнем дворце, вызвавший широкий общественный резонанс у современников, сейчас представляется событием, которое прибрело особый смысл и значение, далеко выходящее за рамки конкретного действия. Для современного зрителя сохранившиеся фотографии участников бала представляют двоякий интерес: как портретная галерея русской знати последних лет империи и как путеводитель по истории старинного русского костюма.
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