Шестьдесят лет назад, 12 апреля 1961 года советский летчик Юрий Гагарин первым из землян покорил космос. Сбылись пророчества гениального Циолковского: «Человечество не останется вечно на Земле, но в погоне за светом и пространством сначала робко проникнет за пределы атмосферы, а затем завоюет себе всё околосолнечное пространство».

Художники не могли оставаться пассивными созерцателями незабываемых этапов освоения неба и покорения космоса. Греческие мифы и предания, трагические страницы борьбы за небо, триумфы и поражения, романтика и героизм — всё это находило своё отражение в творчестве мастеров кисти и резца.

Небольшая выставка гравюры XVI-XX веков пунктирно иллюстрирует основные этапы освоения человеком воздушного и космического пространства от средневековых представлений о космосе до реальных научно-технических достижений последних десятилетий: портреты ученых и космонавтов, космические полеты, небесные пейзажи и ландшафты, метафорические и фантазийные сюжеты – художник не может не мечтать!