Космос
Выставка из собрания московского коллекционера Владимира Гурьевича Беликова
Выставка из собрания московского коллекционера Владимира Гурьевича Беликова
Шестьдесят лет назад, 12 апреля 1961 года советский летчик Юрий Гагарин первым из землян покорил космос. Сбылись пророчества гениального Циолковского: «Человечество не останется вечно на Земле, но в погоне за светом и пространством сначала робко проникнет за пределы атмосферы, а затем завоюет себе всё околосолнечное пространство».
Художники не могли оставаться пассивными созерцателями незабываемых этапов освоения неба и покорения космоса. Греческие мифы и предания, трагические страницы борьбы за небо, триумфы и поражения, романтика и героизм — всё это находило своё отражение в творчестве мастеров кисти и резца.
Небольшая выставка гравюры XVI-XX веков пунктирно иллюстрирует основные этапы освоения человеком воздушного и космического пространства от средневековых представлений о космосе до реальных научно-технических достижений последних десятилетий: портреты ученых и космонавтов, космические полеты, небесные пейзажи и ландшафты, метафорические и фантазийные сюжеты – художник не может не мечтать!
Выставка полотен художника
Выставка знакомит посетителей музея с произведениями знаменитых старейших художественных промыслов России.